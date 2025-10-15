وزير الإسكان الفلسطيني: دمار غزة غير مسبوق ويطال أكثر من 85% من القطاع

قال عاهد بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إنّ حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة خلال العامين الماضيين غير مسبوق في التاريخ الحديث، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي طال البشر والحجر والشجر وأتى على معظم البنى التحتية في القطاع.

وأضاف في لقاء مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التقديرات تشير إلى أن نحو 85% من مساحة القطاع تعرضت للدمار، بينما بلغت نسبة التدمير في مدينة غزة وحدها أكثر من 92%.

وتابع، أنّ العدوان الإسرائيلي دمّر حوالي 300 ألف وحدة سكنية تدميرًا كاملًا، وألحق أضرارًا جزئية بما يقارب 70% من المساكن الأخرى، فضلًا عن تدمير نحو 85% من شبكات الكهرباء، و70% من شبكات المياه والصرف الصحي، و85% من آبار المياه، وخمس محطات لتحلية المياه. كما تم تدمير قرابة 80% من منشآت القطاع الصحي و225 مقرًا حكوميًا وسبع جامعات ونحو 1660 مدرسة.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، بالتعاون مع مصر، تنقسم إلى 3 مراحل رئيسية: مرحلة التعافي المبكر ومدتها ستة أشهر، تشمل إزالة الركام وتأهيل الطرق والمرافق الحيوية، تليها مرحلة الإعمار التي تمتد على مدار 24 شهرًا، وتشمل بناء الوحدات السكنية والبنية التحتية، ثم مرحلة التنمية المستدامة التي تمتد إلى 30 شهرًا، وتهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستصلاح الأراضي وإنشاء الميناء والمطار والطريق الرابط بين غزة والضفة الغربية.