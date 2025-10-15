شريف عامر: تصريحات ترامب حول غزة مناورة.. ونتنياهو خاص معارك على كل الجبهات

قال الإعلامي شريف عامر، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل "مناورة وضغط للأعصاب"، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تعود للحرب بكلمة واحدة منه؛ في إطار أسلوبه المعتاد في إدارة الأزمات برفع شعار: "سنرى إلى أين تسير الأمور".

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خاض معارك متتالية على أكثر من جبهة خلال العامين الماضيين، وسط أزمات داخلية وخارجية متلاحقة أضعفت موقفه أمام المجتمع الدولي.

التطورات الأخيرة في قطاع غزة

أشار شريف عامر، إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، تؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار نصّ على دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بينما لم يدخل فعليًا سوى ثلث هذا العدد؛ في ظل استمرار التصريحات الإسرائيلية المتضاربة بشأن تنفيذ الاتفاق.

ونوه بأن هناك بعثة من الاتحاد الأوروبي ستتواجد على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إلى جانب قوة محلية فلسطينية تشرف على عمليات العبور.