بسمة وهبة: مصر لن تسمح بانتهاك خصوصيات المواطنين واستغلال المناصب في حملات على المنصات

قالت الإعلامية بسمة، إنّ من أخطر ما يواجهه المجتمع حاليا، هو استغلال منصات التواصل الاجتماعي في تشويه الحقائق، واقتحام خصوصيات الآخرين؛ لخدمة مصالح شخصية أو عمليات مدفوعة الأجر.

وأكدت أن هؤلاء الانتهازيين يعملون بنية “تصفية حسابات” أو لـ"تحقيق مكاسب مالية" على حساب سمعة الناس والوطن.

نماذج الفساد الرقمي

أوضحت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا السلوك يُعدّ ناقوس خطر يُحذّر المجتمع من نماذج الفساد الرقمي الجديد.

ولفت إلى أن أسما كثير من المرتشين والمستغلين «مرصودة ومعروفة» لدى غرف الرصد والمتابعة، والحديث عنهم جارٍ في أماكن مغلقة، وسيخرج إلى العلن في وقته، وسيواجهون «يومهم الأسود».

أجهزة الدولة متيقظة

أكدت بسمة وهبة أن القانون سيطبّق على الجميع، وأن أجهزة الدولة المعنية ليست غافلة عن محاولات التلاعب بالمعلومات أو الابتزاز أو استغلال المناصب في الهجوم على الغير.

ودعت المرتشين إلى التراجع قبل فوات الأوان، مؤكّدةً أن ما يُسمَّى «المنصات» ليست ملاذاً للتجاوز على كرامة المواطنين، وأن آليات الضبط والتتبع ستُظهِر الحقائق يوماً بعد يوم، والمساءلة عندما يحين وقتها؛ ستكون حازمة.