أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر حققت نصرًا سياسيًا كبيرًا في أكتوبر 2025 يعادل نصرها العسكري في حرب أكتوبر 1973، موضحًا أن هذا النصر جاء ثمرة جهود دبلوماسية مصرية قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الحرب ووقف تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي جلس على مائدة المفاوضات وتمكن من إيقاف الحرب وإعادة المسار السياسي للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إنهاء الحرب بدعم من الجهود المصرية التي بدأت من مؤسسة الرئاسة مرورًا بوزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة.

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسي انتصرت سياسيًا، مؤكدًا أن العالم يعتز بمصر ويحترم رئيسها لما تمتلكه من مكانة قوية وقدرة على صنع القرار الدولي.وأشار إلى أن البلاد تجاوزت فترات شديدة الخطورة بفضل سياسة متوازنة تقوم على السلام العادل دون حروب.



