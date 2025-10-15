أبو العينين: قمة شرم الشيخ للسلام انتصار للدبلوماسية المصرية.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إن قمة شرم الشيخ للسلام، أهم حدث خلال آخر 80 عاما، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار تم من قلب مصر.

وتابع النائب محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي في يوم 28 أغسطس 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد حل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأنه رئيس أكبر دولة في العالم ويستطيع إيقاف الحرب.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن العالم أجمع يعي تماما قوة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن قمة شرم الشيخ للسلام تم ترتيبها بإتقان وهي بمثابة انتصار للدبلوماسية المصرية والوساطة المدروسة، مشيرا إلى أن قادة العالم كانوا شهود على مبادئ اتفاق غزة.

كما ذكر النائب محمد أبو العينين، أن مصر أفشلت خطط إسرائيل، وتمكنت من القضاء على قصة الشرق الأوسط الكبير التي كانت تسعى لها إسرائيل، مضيفا: "الدول عرفت إن مصر قادرة على تحقيق العدالة وأن هناك خطوط حمراء بينها رفض تهجير الفلسطينيين".

وتابع: "الرئيس السيسي أكد على ثوابت القضية الفلسطينية ولم يسمح بتصفيتها، ودعا لخطة إعمار غزة ومستقبل الشرق الأوسط".