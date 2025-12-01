مفيدة شيحة للأباء: عملوا أولادكم البكاء لهذا السبب

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، نصائح هامة للتعامل بين الأباء والأبناء في مرحلة الطفولة والتربية، مشيرة إلى أن هناك أمور مهمة يجب أخذها في الإعتبار.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، إن :"علموا ولادكم الرجالة أن مافيش مشكلة أنه يعيط، وطبطوا على أولادكم الولاد حتى يتعلموا الطبطة على أبنائهم".

حياتنا عبار عن فيديوهات وصور مطبوعة جوا قلبونا

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"حياتنا عبار عن فيديوهات وصور مطبوعة جوا قلبونا، مثل ما بنعلم ولادنا مثل فيديو سينما في المخ لا يمكن أن ينسى ويفعل ما يتعلم مع أبنائهم".



