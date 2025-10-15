أبو العينين يوجه رسالة لـ الفصائل الفلسطينية: اتحدوا جميعا

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه يجب على الفصائل الفلسطينية الاتحاد، وأن تكون على قلب رجل واحد، متابعا: استكمال قمة شرم الشيخ يحتاج إلى قوة تفاوضية قوية للغاية.

وأضاف أبو العينين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أوجه رسالة للرئيس الفلسطيني بضرورة توحيد الفصائل والعمل على دعم البلاد، متابعا: يجب أن يتحد الشعب الفلسطيني تحت مظلة علم فلسطين.



ولفت إلى أن العالم أجمع يتحدث اليوم عن الرئيس السيسي وحديثه الواضح أمام العالم أجمع، حيث رفض التهجير الفلسطيني وتصفية القضية، ووضع خطوط حمراء واضحة للجميع.



