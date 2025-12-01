الأربعاء.. إنطلاق فاعليات المؤتمر الـ 49 لقادة الشرطة والأمن العرب

يفتتح خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، صباح يوم الأربعاء 3/12/2025م، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب.

وسيتحدث في جلسة الافتتاح كل من الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب و اللواء مجبل فهد الرشيدي رئيس قطاع شؤون أمن الحدود وخفر السواحل في دولة الكويت، رئيس المؤتمر.

وسيشارك في هذا المؤتمر، مدراء الأمن في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، ووكالة الإتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وسيناقش المؤتمر في موضوعه المحوري الاتجاهات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية إثر الانتشار غير المسبوق لتلك المخدرات في المنطقة والعالم.

كما سيستعرض المؤتمر بعض الممارسات الأمنية المتميزة لدى الدول الأعضاء في إطار حرصه على تقاسم الممارسات الفضلى.

وسيستعرض المؤتمر نتائج أعمال المؤتمرات القطاعية التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة هذا العام لتقييمها والنظر فيما يراه مناسباً من إجراءات بشأنها.

وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.