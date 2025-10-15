الإعلامية بسمة وهبة: يوم أسود في إسرائيل ونتنياهو يواجه حصاد الانقسام والعزلة السياسية

في تعليق جريء على التطورات المتسارعة داخل إسرائيل، وصفت الإعلامية بسمة وهبة المشهد الذي شهده الداخل الإسرائيلي اليوم بأنه «يوم أسود» لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن ما يحدث الآن هو النتيجة الطبيعية لسنوات من الانقسام والفرقة التي زرعها نتنياهو داخل المجتمع والسياسة الإسرائيلية.

وقالت وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إن هذا اليوم يمكن اعتباره حصادًا مرًّا لسياسات نتنياهو التي قامت على تفتيت الصف الإسرائيلي وإشعال الخلافات بين القوى السياسية، مشيرة إلى أن الشرخ العميق الذي أحدثه في البنية السياسية والاجتماعية الإسرائيلية جعل تلك القوى عاجزة عن التفاهم أو حتى الاستماع إلى نصائح الحلفاء الكبار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وأضافت الإعلامية أن نتنياهو حاول خلال العامين الماضيين تبرير سياساته المثيرة للجدل عبر الادعاء بأنه يخوض الحروب دفاعًا عن الإسرائيليين ويواجه حركة حماس لتحقيق الأمن والاستقرار، إلا أن تلك الذرائع بحسب قولها لم تكن سوى ستار يخفي وراءه أزماته الداخلية، خاصة الاتهامات الموجهة إليه في قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.

وأشارت وهبة إلى أن هذه السياسات العدوانية والمتخبطة لم تجلب لإسرائيل سوى العزلة السياسية المتزايدة وتراجع مكانتها الدولية، مؤكدة أن المجتمع الدولي بدأ ينظر إلى إسرائيل اليوم بعين مختلفة، بعد أن فقدت الكثير من رصيدها الدبلوماسي بسبب تصرفات نتنياهو وحكومته المتطرفة.

وشددت الإعلامية على أن اليوم يمثل لحظة حساب حقيقية بالنسبة لنتنياهو، الذي فشل في تفادي المساءلة القانونية، رغم محاولاته المستميتة للالتفاف على القوانين أو استخدام سلطته السياسية لحماية نفسه من المحاكمة.

واختتمت وهبة تعليقها بقولها إن ما جرى اليوم يجسد المبدأ الإلهي والإنساني العادل: «لابد من يوم معلوم ترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم»، معتبرة أن ما يعيشه نتنياهو اليوم هو بداية مرحلة جديدة من المواجهة مع العدالة، بعد أن طال هروبه منها.

وأكدت أن هذا اليوم بالفعل كان يوماً أسود بكل المقاييس على رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأنه واجه الحقيقة التي تهرّب منها طويلاً، ولأن العدالة بدأت أخيراً تستعيد مكانها في المشهد الإسرائيلي بعد سنوات من التجاهل والتلاعب السياسي.