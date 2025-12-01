قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
فن وثقافة

عبد المجيد عبدالله يحيي حفل غنائي في مسقط.. 8 يناير

بوستر حفل عبد المجيد عبدالله
بوستر حفل عبد المجيد عبدالله
سعيد فراج

يستعد الفنان عبد المجيد عبدالله، لإحياء حفل غنائي في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بالعاصمة مسقط، يوم 8 يناير المقبل ضمن سلسلة حفلات العام الجديد. 

بوستر حفل عبد المجيد عبدالله 

حفل عبد المجيد عبدالله، في مسقط، يأتي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد. 

أحدث ألبومات عبد المجيد عبدالله

وفي شهر سبتمبر الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، ألبوم جديد له عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وتضمن ألبوم عبد المجيد عبدالله، الجديد، 6 أغاني، تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم الملحن سهم، وهم على النحو التالي: 

  • أبا عيش، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.
  • حكى واجد، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.
  • يا منيتي، من كلمات المذهب: أحمد فضل القمدان،الكوبليه: تركي، تطوير وإعداد: طارق محمد، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.
  • خلاص مابي، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.
  • أحط راسي، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.
  • احتاجلك، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

أغاني عبد المجيد عبدالله

في شهر يونيو 2023، طرح عبد المجيد عبدالله، أغنية جديدة له، تحمل اسم أنا أضحك، خلال الموسم الصيفي.

أغنية أنا أضحك لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

يذكر أنه في ديسمبر 2022، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل ش لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

وفي شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

وتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

عبد المجيد عبدالله أغاني عبد المجيد عبدالله الفنان عبد المجيد عبدالله مسقط عمان

