شريف عامر: منع التهجير ووقف نزيف الدم كانا الهدفين الرئيسيين للشعب المصري

قال الإعلامي شريف عامر، إن الدم الفلسطيني عزيز وغالٍ بالنسبة للشعب المصري، مشددًا على أن منع التهجير ووقف نزيف الدم كانا الهدفين الرئيسيين للشعب المصري، وقد تحقق هذان الهدفان من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يحارب على كل الجبهات خلال العامين الماضيين، في ظل أزمات داخلية وخارجية متلاحقة أضعفت موقفه أمام المجتمع الدولي.

وأوضح، أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة تشير إلى أن الاتفاق ينص على دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، بينما ما دخل فعليًا حتى الآن لا يتجاوز ثلث هذا الرقم، لافتًا إلى أن التصريحات القادمة من الجانب الإسرائيلي ما زالت متناقضة ومتعددة.

ولفت شريف عامر، إلى أنه من المقرر أن تكون هناك بعثة من الاتحاد الأوروبي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إلى جانب قوة محلية فلسطينية تشرف على عملية العبور والتنسيق، لضمان انسيابية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

خطر التهجير ووقف نزيف الدم الفلسطيني

وتابع الإعلامي شريف عامر: "التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل لعبة مناورة وضغط بالأعصاب، فإسرائيل قد تعود للحرب بكلمة منه، ودائمًا ما يرفع ترامب شعار: سنرى إلى أين تسير الأمور"، موضحًا أهم ما يشغل المجتمع المصري هو إنهاء خطر التهجير ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وهذان الهدفان تحققا بالفعل.