حماس: التزمنا باتفاق تبادل الأسرى وسلمنا كل ما لدينا من أحياء وجثامين يمكن الوصول إليها
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
رنا عبد الرحمن

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بما نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية حول الدور الفعال والمحوري الذي قامت به مصر في إنجاح اتفاق غزة، معتبرة أن ما ورد في التقرير الإسرائيلي يمثل اعترافًا صريحًا وعلنياً بكفاءة الدبلوماسية المصرية وقدرتها على إدارة أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة.

وقالت وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إن ما كتبته الصحيفة الإسرائيلية يعد تقديراً واضحاً لدور القاهرة في قيادة جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة، مشيرة إلى أن التقرير أكد بوضوح نجاح مصر في تذليل العقبات التي واجهت المفاوضات، خصوصًا في المراحل التي كادت تشهد انهيار الاتفاق بسبب محاولات بعض الجهات داخل إسرائيل إفشاله.

وأضافت أن الصحيفة نقلت عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إشادتها بقدرة القاهرة على سد الثغرات وتجاوز الخلافات الدقيقة التي ظهرت خلال المفاوضات، موضحة أن هذا النجاح يعكس خبرة مصر الطويلة ومهارتها الدبلوماسية في التعامل مع الملفات الحساسة في المنطقة.

وأكدت وهبة أن هذا الاعتراف الخارجي يحمل دلالات عميقة، فهو ليس مجرد إشادة إعلامية، بل مكسب دبلوماسي جديد يثبت مكانة مصر كدولة محورية في صناعة الاستقرار الإقليمي، ويبرهن على أن القاهرة لا تكتفي بالتصريحات السياسية، بل تترجم جهودها إلى إنجازات واقعية ونتائج ملموسة.

وأشارت إلى أن نتائج مفاوضات شرم الشيخ الأخيرة جاءت لتؤكد هذه الحقيقة، بعدما نجحت مصر في جمع الأطراف على طاولة الحوار وتحقيق تفاهمات جوهرية أسهمت في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن هذا النجاح يعيد التأكيد على الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

واختتمت وهبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدبلوماسية المصرية أثبتت مجددًا أنها صاحبة الكلمة المسموعة في المنطقة، وأن العالم اليوم بات يدرك أن مصر عندما تتدخل، فهي تفعل ذلك بقدرة واقعية ورؤية مسؤولة تستهدف تحقيق السلام وحماية الشعوب من ويلات الحروب.

