الصحة: «فاكسيرا» تستقبل وفدًا إفريقيًا من Africa CDC

استقبلت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وفدًا إفريقيًا من منظمة Africa CDC خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025، ضمن برنامج Biomanufacturing Fellowship الهادف إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجال التصنيع الحيوي بالقارة الإفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون بين «فاكسيرا» والمركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لشمال إفريقيا (EVMA-RCCN) التابع للهيئة المصرية للشراء الموحد، مشيرًا إلى أن «فاكسيرا» شريك رئيسي في المركز وداعم محوري لبرامج بناء القدرات الإفريقية.

التصنيع الحيوي بحلول 2040

وأكد أن برنامج الزمالة يُنظم من قِبل Africa CDC للوصول إلى قوة عاملة تصل إلى 12,500 متخصص في التصنيع الحيوي بحلول 2040، ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات عبر منصة PHAHM.

وشملت الزيارة جلسة افتتاحية قدم خلالها الدكتور مصطفى غراب، مدير مشروع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، تعريفًا بالمركز الإقليمي وبرامجه، فيما استعرض تشيلوبا مويلا، المستشار التقني بـ Africa CDC، أهداف المنصة الإفريقية لتوحيد تصنيع المنتجات الصحية. كما قدمت الدكتورة داليا محمد، ممثلة «فاكسيرا»، عرضًا عن قدرات الشركة ودورها في التدريب الإقليمي.

وقام الوفد بجولات ميدانية شملت مصانع (مبنى 60، مبنى 1، مبنى 2) ومجمع التبريد بمقر العجوزة، وحضور ورش عمل تدريبية قدمها خبراء «فاكسيرا». وأشاد الدكتور شريف الفيل، رئيس الشركة القابضة، بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تبرز تاريخ الشركة العريق وإمكاناتها المتطورة في دعم البرامج التدريبية الإفريقية.

واختتمت الزيارة بجلسة شاملة لاستعراض المخرجات والدروس المستفادة، مما يعكس الدور الريادي لمصر و«فاكسيرا» في تعزيز القدرات التصنيعية الحيوية على مستوى القارة الإفريقية.