إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
محافظات

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام ويتابع جاهزية الأقسام الحيوية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذ الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم جولة ميدانية داخل مستشفى الغردقة العام، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العمل داخل الأقسام الحيوية بالمستشفى.

وبدأ العربي جولته بقسم الاستقبال والطوارئ، حيث راجع جاهزية الفرق الطبية ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية، إلى جانب متابعة آليات التعامل مع الحالات العاجلة وفق البروتوكولات المعتمدة لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية التدخل الطبي.

وانتقل وكيل الوزارة عقب ذلك إلى أقسام العناية المركزة وعناية الأطفال، وأجرى مناقشات مع الطواقم الطبية حول أوضاع المرضى وخطط المتابعة اليومية، موجهًا بضرورة إحاطة الحالات الحرجة برعاية مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة.

ورافق الجولة كل من د. نجلاء محمد، نائب مدير المستشفى، ود. مي عبد الوهاب من المكتب الفني، حيث استعرضتا أمام وكيل الوزارة الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتعزيز مستوى الخدمة بالمستشفى.

وشدد العربي خلال جولته على أهمية الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل جميع الأقسام، ومواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، بما يضمن بيئة علاجية آمنة وجودة رعاية تتناسب مع احتياجات المرضى.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

