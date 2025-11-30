وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام ويتابع جاهزية الأقسام الحيوية

نفّذ الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم جولة ميدانية داخل مستشفى الغردقة العام، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العمل داخل الأقسام الحيوية بالمستشفى.

وبدأ العربي جولته بقسم الاستقبال والطوارئ، حيث راجع جاهزية الفرق الطبية ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية، إلى جانب متابعة آليات التعامل مع الحالات العاجلة وفق البروتوكولات المعتمدة لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية التدخل الطبي.

وانتقل وكيل الوزارة عقب ذلك إلى أقسام العناية المركزة وعناية الأطفال، وأجرى مناقشات مع الطواقم الطبية حول أوضاع المرضى وخطط المتابعة اليومية، موجهًا بضرورة إحاطة الحالات الحرجة برعاية مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة.

ورافق الجولة كل من د. نجلاء محمد، نائب مدير المستشفى، ود. مي عبد الوهاب من المكتب الفني، حيث استعرضتا أمام وكيل الوزارة الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتعزيز مستوى الخدمة بالمستشفى.

وشدد العربي خلال جولته على أهمية الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل جميع الأقسام، ومواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، بما يضمن بيئة علاجية آمنة وجودة رعاية تتناسب مع احتياجات المرضى.