شوبير: اختيار مصطفى للمنتخب لم يكن مجاملة بل رؤية مدرب

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة بشأن نجله مصطفى، حارس مرمى الأهلي، بعد تألقه الأخير مع المنتخب والأهلي.

وقال شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن مصطفى كان نجم أفريقيا الأول السنة الماضية وترشح لجائزة أفضل حارس، واعتبره الجمهور حينها إضافة قوية للأهلي.

وأضاف أن عودة محمد الشناوي للمنتخب لم تقلل من قيمة نجله، مشيرًا إلى أن اختيار الحارس للمنتخب يعتمد على رؤية المدرب حسام حسن وليس المجاملات.

وأكد شوبير أهمية الصبر، مشيرًا إلى أن الحارس قد يكون جيدًا حتى لو لم يشارك دائمًا، ولفت إلى تألق مصطفى في صد ركلات الجزاء مع المنتخب ومباريات الأهلي المهمة مثل شبيبة القبائل والجيش الملكي، ما أكسبه إشادات واسعة.

وختم شوبير بأن كلا من محمد صبحي ومصطفى شوبير حارسين ممتازين، وكل منهما معرض للخطأ أحيانًا.