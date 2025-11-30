ضبط 46 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر في مطروح

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 46,5 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.

قطاع الأمن العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة) بالإتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملاكى – بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيوة، وبحوزته (46,5 ألف عبوة سجائر "مهربة ومجهولة المصدر") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق .