التعليم تعيد فتح التقديم في خمس مسابقات جديدة لتعيين معلمي الحصة
ظلموني ومش ندمان.. كواليس اعتزال محمود البنا التحكيم
منتخب مصر يتوّج بلقب بطولة «ريد بُل هاف كورت» في دبي
بأسعار لم يسبق له مثيل.. ساعات ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق
المشاط تجتمع بـ7 سفراء أفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها»
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء الأزبكية

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء والتشاجر وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية إلى محكمة الجنايات.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ


وبالفحص تبين قيام 3 عاطلين بحيازة أسلحة بيضاء بقصد التشاجر وإعدادهم للمشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم مما أثار الخوف في نفوس الناس بالشارع.


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة 3 عاطلين حيازة أسلحة نارية وبيضاء محكمة الجنايات

