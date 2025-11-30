إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء الأزبكية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء والتشاجر وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية إلى محكمة الجنايات.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ



وبالفحص تبين قيام 3 عاطلين بحيازة أسلحة بيضاء بقصد التشاجر وإعدادهم للمشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم مما أثار الخوف في نفوس الناس بالشارع.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.