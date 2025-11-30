التحقيق فى اعتداء 5 أشخاص على أمن مستشفى كفر شكر لإخراج متوفى بدون إجراءات

بدأت جهات التحقيق بكفر شكر التحقيق فى واقعة تعدى 5 أشخاص على أمن المستشفى والتمريض، واقتحام قسم العناية المركزة قاعة (أ) فى محاولة لخروج جثمان مريض لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة دون ترتيب وإجراءات رسمية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير منوب مستشفى كفر شكر التخصصى، يفيد حدوث حالة فوضى واعتداء 5 أشخاص على أمن المستشفى وطاقم التمريض واقتحام قسم العناية المركزة قاعة أ، وإحداث بعض التلفيات وتمكنهم من خروج جثمان مريض يدعى "مدحت. ف. ع"، 65 سنة، عنوة بعدما توفى داخل العناية المركزة، وتم خروجه من قسم العناية المركزة دون انتهاء الإجراءات الرسمية خاصة المستشفى.

ضبط المتهمين

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف ضابط أمن المستشفيات فى حينه إلى مكان واقعة التعدى على أمن وطاقم تمريض العناية المركزة فى محاولة للسيطرة على الموقف وإسداء النصح حفاظا على سلامة وأرواح مرضى العناية المركزة والمستشفى، ولكنهم تمكنوا من خروج الجثمان من العناية المركزة فى سيارة رقم "ق و ب 3816"، دون إجراءات رسمية من قبل المستشفى.

وتم اصطحاب 5 أشخاص المعتدين وهم "فتوح. م. ف"، و"أسامة. م. أ"، و"هشام. م. ف"، و"محمد. م. ف"، و"مدحت. م. م"، إلى مركز الشرطة وتحرر محضر بالواقعة، وحصر التلفيات وحماية الطواقم الطبية بالمستشفى، وتولت الجهات المختصة التحقيق.