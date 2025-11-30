بيت الشعر بالأقصر يفتتح معرض الفنون التشكيلية

افتتح بيت الشعر بالأقصر معرض الفنون التشكيلية، مساء أمس السبت ٢٩ نوفمبر، بمشاركة نخبة من فناني وطلاب كلية الفنون الجميلة بالأقصر.

جاء افتتاح المعرض في إطار فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي، وبحضور الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، و الدكتور محمد أبو الفضل بدران أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الأسبق وشخصية العام الثقافية، وسعادة عبدالله العويس مدير دائرة الثقافة بالشارقة، و إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وحشد من ضيوف المهرجان وطلاب وطالبات الكلية.

ويأتي هذا المعرض ضمن حرص بيت الشعر بالأقصر على تأكيد الهوية العربية، واستمرارًا لنهجه في التكامل بين الفنون والآداب، بما يجسّد قيم الحق والخير والجمال، حيث قدّم المشاركون أعمالًا فنية تعكس روح المكان وثراء المخيلة البصرية لدى طلاب الكلية وفنانيها.

ونقل الدكتور أحمد محيي حمزة خلال الفعاليات تحيات رئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل، وذلك في أثناء تكريم عدد من الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز مسابقة الكلية في الفنون التشكيلية، مؤكّدًا اعتزاز الجامعة بشراكتها مع بيت الشعر، ودور الفنون في صقل مواهب الشباب وخدمة المجتمع.

وكان بيت الشعر بالأقصر قد أعلن في وقت سابق اختياره الفنان الدكتور أحمد محمد سمير، مدرس التصميم الجرافيكي بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، مشرفًا عامًا على الأنشطة الفنية والمعارض ببيت الشعر، في خطوة تستهدف ترسيخ حضور الفنون البصرية في برامج البيت وفعالياته المختلفة.

وعقب افتتاح المعرض، احتضن بيت الشعر الأمسية الشعرية الرابعة للمهرجان، التي أدارها الشاعر محمود الكرشابي، واستمع فيها جمهور بيت الشعر وجمهور المعرض إلى إبداعات الشعراء: إيمان جبل، عبدالمنعم شريف، علي الرشيدي، محمود فرغلي، محمود عبدالله، وسام دراز.