قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأسعار لم يسبق له مثيل.. ساعات ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق
المشاط تجتمع بـ7 سفراء أفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها»
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيت الشعر بالأقصر يفتتح معرض الفنون التشكيلية

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

 افتتح بيت الشعر بالأقصر معرض الفنون التشكيلية، مساء أمس السبت ٢٩ نوفمبر، بمشاركة نخبة من فناني وطلاب كلية الفنون الجميلة بالأقصر.

جاء افتتاح المعرض في إطار فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي، وبحضور الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، و الدكتور محمد أبو الفضل بدران أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الأسبق وشخصية العام الثقافية، وسعادة عبدالله العويس مدير دائرة الثقافة بالشارقة، و إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وحشد من ضيوف المهرجان وطلاب وطالبات الكلية.

ويأتي هذا المعرض ضمن حرص بيت الشعر بالأقصر على تأكيد الهوية العربية، واستمرارًا لنهجه في التكامل بين الفنون والآداب، بما يجسّد قيم الحق والخير والجمال، حيث قدّم المشاركون أعمالًا فنية تعكس روح المكان وثراء المخيلة البصرية لدى طلاب الكلية وفنانيها.

ونقل الدكتور أحمد محيي حمزة خلال الفعاليات تحيات رئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل، وذلك في أثناء تكريم عدد من الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز مسابقة الكلية في الفنون التشكيلية، مؤكّدًا اعتزاز الجامعة بشراكتها مع بيت الشعر، ودور الفنون في صقل مواهب الشباب وخدمة المجتمع.

وكان بيت الشعر بالأقصر قد أعلن في وقت سابق اختياره الفنان الدكتور أحمد محمد سمير، مدرس التصميم الجرافيكي بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، مشرفًا عامًا على الأنشطة الفنية والمعارض ببيت الشعر، في خطوة تستهدف ترسيخ حضور الفنون البصرية في برامج البيت وفعالياته المختلفة.

وعقب افتتاح المعرض، احتضن بيت الشعر الأمسية الشعرية الرابعة للمهرجان، التي أدارها الشاعر محمود الكرشابي، واستمع فيها جمهور بيت الشعر وجمهور المعرض إلى إبداعات الشعراء: إيمان جبل، عبدالمنعم شريف، علي الرشيدي، محمود فرغلي، محمود عبدالله، وسام دراز.

بيت الشعر بالأقصر معرض الفنون التشكيلية كلية الفنون الجميلة بالأقصر مهرجان الأقصر للشعر العربي الشاعر حسين القباحي الدكتور محمد أبو الفضل بدران عبدالله العويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في مواجهة المتحور.. فيديو

صورة أرشيفية

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

صورة أرشيفية

طبيبة إسبانية متطوعة بمستشفى ناصر بغزة توضح معاناة القطاع الطبي

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد