هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
رقم كبير .. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن راتب زيزو في الزمالك
محافظات

جولة ميدانية .. محافظ أسيوط يتفقد «خان الخليلي» تمهيدًا لإعادة إحياء الحرف التراثية | صور

محافظ أسيوط يتفقد اللمسات النهائية بـ"خان الخليلي" استعدادًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة
محافظ أسيوط يتفقد اللمسات النهائية بـ"خان الخليلي" استعدادًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة
إيهاب عمر

واصل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمركز تدريب الحرف اليدوية "خان الخليلي" بمركز الفتح، حيث تفقد مراحل التشطيبات النهائية تمهيدًا لافتتاحه ضمن خطة المحافظة لإعادة إحياء الحرف التراثية ودعم الصناعات اليدوية التي تتميز بها أسيوط، وتحويل المركز إلى مقصد ثقافي وسياحي يعكس هوية المحافظة وثراءها الحضاري.

رافقه خلال الجولة كل من أحمد عبدالحكيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور سعيد مصطفى، المشرف على المركز، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة.

معرض دائم للمنتجات اليدوية

بدأ المحافظ الجولة بتفقد المدخل الرئيسي للمركز، مستمعًا إلى شرح تفصيلي حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير تليق بالقيمة التراثية للمكان، مع التأكيد على توفير مسارات مرنة لحركة الزائرين والمتدربين. كما تفقد المساحات المخصصة لإقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية بجوار سور المدرسة، بهدف إتاحة منتجات الحرفيين للمواطنين طوال الوقت ودعم بيع وتسويق الصناعات التراثية.

وتابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر أعمال الورش التدريبية داخل المركز، وشاهد مراحل الإنتاج في ورش الخياطة والتطريز والمنتجات الجلدية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الصيانة والتجهيزات المتبقية، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين والمتدربين.

وأكد محافظ أسيوط أن مركز "خان الخليلي" يمثل منصة نوعية لإحياء الحرف التراثية في صعيد مصر، ويعد مشروعًا متكاملًا لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات في مجالات متعددة مثل النجارة والخياطة وصناعة الإكسسوارات والمنتجات الجلدية، بما يفتح أمامهم آفاقًا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويدعم الأسر المنتجة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على المتابعة اليومية للأعمال لحين الافتتاح الرسمي، مشددًا على أن المركز سيكون إضافة حقيقية لخريطة الحرف اليدوية في أسيوط، وداعمًا رئيسيًا لجهود تمكين الشباب وتطوير الصناعات التراثية بالمحافظة.

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري

قطر: يجب عدم السماح لإسرائيل بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يدين الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

