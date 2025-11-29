قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية بمركز علوم الحاسب والتكنولوجيا

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
إيهاب عمر

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات البرامج التدريبية الجارية بمركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة، حيث تفقد القاعات التدريبية واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمتدربين، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الجهاز الإداري واستمرار برامج التطوير التي تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

مهارات الحاسب الأساسية

وخلال جولته داخل المركز، استمع المحافظ إلى شرح حول طبيعة البرامج المنفذة، والتي تتنوع بين مهارات الحاسب الأساسية، وتطبيقات الأوفيس، واللغة الإنجليزية، وبرامج الرسم الهندسي "أوتوكاد"، إضافة إلى برامج البرمجة الحديثة. 

كما اطلع على طرق التدريب المعتمدة داخل القاعات وآليات الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي لضمان تحقيق أكبر استفادة للمشاركين.

مواكبة متطلبات العصر الرقمي

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التدريب المستمر للعاملين، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لبناء جهاز إداري قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال حديثه مع المتدربين من الشباب والفتيات، شدد المحافظ على أهمية اكتساب المهارات الرقمية، مشيرًا إلى أنها لم تعد مجرد إضافة معرفية، بل أصبحت ضرورة مهنية تفتح آفاقًا واسعة لسوق العمل وتدعم جهود الدولة في الانتقال نحو مجتمع رقمي متكامل.

وأوضح محافظ أسيوط أن اعتماد مركز التدريب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعكس الثقة في قدراته الفنية والتنظيمية، ويؤكد جاهزيته لتنفيذ برامج متخصصة تساهم في تأهيل الكوادر ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسات الحكومية، مضيفًا أن المحافظة مستمرة في التوسع بالبرامج التدريبية، وتحديث المناهج والأساليب بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أبوالنصر أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا للشراكات مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة لزيادة فرص التدريب وتوفير برامج أكثر تقدّمًا، بما يخدم مسار التحول الرقمي الذي تشهده محافظة أسيوط في مختلف القطاعات.

