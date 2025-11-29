مدير أمن أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في شوارع المدينة| صور

قاد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام بحي شرق وغرب مدينة أسيوط،

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية الأمن، لإعادة الانضباط للشوارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين على خلفية تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن التعديات على الطريق العام وإشغال الأرصفة واستغلالها في أغراض تجارية، مما يعوق حركة السير ويسبب إزعاجا للمواطنين.

إزالة الإشغالات من الأرصفة



وشملت الحملة المرور على عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بنطاق حي غرب وشرق مدينة أسيوط من بينها مجمع مواقف الأزهر وتم خلال الحملة إزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، ورفع العربات اليدوية الخشبية وفروشات الخضروات والفاكهة العشوائية وغير القانونية والمخالفة لشروط الترخيص والدفاع المدني والأمن الصناعي والصحة والبيئة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى.

ووجّه أهالي المنطقة الشكر لقيادات وزارة الداخلية على جهودها في إزالة الإشغالات، معبرين عن سعادتهم بعودة النظام والشكل الجمالي للمكان.