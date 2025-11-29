قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير أمن أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في شوارع المدينة| صور

مدير أمن أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة
مدير أمن أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة
إيهاب عمر

قاد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، 
جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية الأمن، لإعادة الانضباط للشوارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين على خلفية تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن التعديات على الطريق العام وإشغال الأرصفة واستغلالها في أغراض تجارية، مما يعوق حركة السير ويسبب إزعاجا للمواطنين.

 إزالة الإشغالات من الأرصفة


وشملت الحملة المرور على عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بنطاق حي غرب وشرق مدينة أسيوط من بينها مجمع مواقف الأزهر وتم خلال الحملة إزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، ورفع العربات اليدوية الخشبية وفروشات الخضروات والفاكهة العشوائية وغير القانونية والمخالفة لشروط الترخيص والدفاع المدني والأمن الصناعي والصحة والبيئة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى.

ووجّه أهالي المنطقة الشكر لقيادات وزارة الداخلية على جهودها في إزالة الإشغالات، معبرين عن سعادتهم بعودة النظام والشكل الجمالي للمكان.

أسيوط مدير أمن أسيوط إزالة الاشغالات والتعديات الباعة الجائلين الطريق العام مدينة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى واحكام..كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ ..هل دخول الحمام في الظلام يعرضك لـ مَسّ الجن..هل أستطيع الزواج بمن أحب في الجنة؟

دار الافتاء

حكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح

الدعاء

التحصينات النبوية عند الخروج من المنزل.. تقي المسلم من الشرور والأذى

بالصور

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد