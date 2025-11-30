إصابة شاب تعدى عليه شقيقين في مشاجرة بالخانكة

أصيب شاب فى مشاجرة مع شقيقين داخل موقف ابو زعبل بالخانكة وتم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط أحد المتهمين فى الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا بوقوع مشاجرة في موقف أبو زعبل – الخانكة ووجود مصاب.



وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة محمود م ع، بإصابات بالغة في الظهر واليدين والقدمين، نتيجة اعتداء المتهمين عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ما تسبب في تمزيق جسده بشكل خطير.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية عن أن مشاجرة سابقة نشبت بين الطرفين منذ نحو شهر، وتم تحرير محضرا وقتها وإنهاء الخلاف، إلا أن المجني عليه فوجئ خلال وجوده في عمله بموقف أبوزعبل بالمتهمين وهما سيد س وشقيقه وآخر ينهالون عليه بالطعنات وتمزيق جسده.



وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم حجزه نظرا لخطورة حالته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وجارٍ ملاحقة وضبط باقي المتهمين، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.