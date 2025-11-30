قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة شاب تعدى عليه شقيقين في مشاجرة بالخانكة

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

أصيب شاب فى مشاجرة مع شقيقين داخل موقف ابو زعبل بالخانكة وتم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط أحد المتهمين فى الواقعة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا بوقوع مشاجرة في موقف أبو زعبل – الخانكة ووجود مصاب.


وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة محمود م ع، بإصابات بالغة في الظهر واليدين والقدمين، نتيجة اعتداء المتهمين عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ما تسبب في تمزيق جسده بشكل خطير.

التحريات الأولية 

وكشفت التحريات الأولية عن أن مشاجرة سابقة نشبت بين الطرفين منذ نحو شهر، وتم تحرير محضرا وقتها وإنهاء الخلاف، إلا أن المجني عليه فوجئ خلال وجوده في عمله بموقف أبوزعبل بالمتهمين وهما سيد س وشقيقه وآخر ينهالون عليه بالطعنات وتمزيق جسده.
 

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم حجزه نظرا لخطورة حالته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وجارٍ ملاحقة وضبط باقي المتهمين، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية الخانكة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

