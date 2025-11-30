شوبير: هدف شرعي للزمالك أُلغي بطريقة غريبة أمام كايزر تشيفز

انتقد الإعلامي أحمد شوبير التحكيم الإفريقي في مباريات الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، واصفًا إياه بأنه يظهر في أغلب الأحيان بشكل سلبي.

وأشار خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على أون سبورت إف إم، إلى أن الزمالك فقد هدفًا مشروعًا أمام كايزر تشيفز بسبب قرار تحكيمي غريب، نتيجة عدم استخدام تقنية الفار، مما دفع الفريق لتقديم شكوى رسمية.

شدد شوبير على أن الأداء العام للفرق المصرية إيجابي، مشيرًا إلى تفوق بيراميدز، الذي تصدر مجموعته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وقدم مستويات متميزة منذ بداية البطولة.