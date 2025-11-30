روخ لفيف يتأهل إلى نهائي بطولة الأهلي للناشئين بثلاثية أمام صن داونز

تأهل فريق روخ لفيف الأوكراني لكرة القدم بالاهلي إلى نهائي بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد في نصف نهائي البطولة.

تقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر» وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية.

افتتح إليا بوداك التسجيل لروخ لفيف بتسديدة قوية، وأضاف إيفان كورسا الهدف الثاني بعد متابعة لكرة عرضية، ثم سجل إشام تيلينج هدف تقليص الفارق لصن داونز من ركلة جزاء، قبل أن يسجل إيفان كورسا هدفه الثاني والثالث للفريق الأوكراني بتسديدة بعد متابعة لكرة عرضية، ليحسم تأهل روخ لفيف إلى المباراة النهائية.

وينتظر روخ لفيف في المباراة النهائية مواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين الأهلي وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية:

يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة:

سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.