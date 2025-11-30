قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روخ لفيف يتأهل إلى نهائي بطولة الأهلي للناشئين بثلاثية أمام صن داونز

بطولة الأهلي للناشئين
بطولة الأهلي للناشئين
عبدالحكيم أبو علم

تأهل فريق روخ لفيف الأوكراني لكرة القدم بالاهلي إلى نهائي بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد في نصف نهائي البطولة.

تقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر» وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية.

افتتح إليا بوداك التسجيل لروخ لفيف بتسديدة قوية، وأضاف إيفان كورسا الهدف الثاني بعد متابعة لكرة عرضية، ثم سجل إشام تيلينج هدف تقليص الفارق لصن داونز من ركلة جزاء، قبل أن يسجل إيفان كورسا هدفه الثاني والثالث للفريق الأوكراني بتسديدة بعد متابعة لكرة عرضية، ليحسم تأهل روخ لفيف إلى المباراة النهائية.

وينتظر روخ لفيف في المباراة النهائية مواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين الأهلي وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية:

يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة:

سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

بطولة الأهلي للناشئين النادي الاهلي صن داونز كرة قدم بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أحمد الشناوي

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر بقيادة الإمام الأكبر قائمة على نَشْر السلام وترسيخ قِيَم الرحمة واحترام إنسانيَّة البشر

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يدعو للسلام ونبذ العنف وغرس قيم التسامح بين الشعوب

ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»

أوقاف السويس تنظم ندوة حول التنمّر وأثره على المجتمع بمركز النيل للإعلام

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

بالصور

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها

فيديو

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد