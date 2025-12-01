قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي تستعرض أحدث أسلحتها أمام وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري في EDEX 2025.. صور

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري لبحث أوجه التعاون المشترك
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري لبحث أوجه التعاون المشترك
كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة بدولة بلغاريا، بجناح الوزارة ضمن فاعليات اليوم الأول من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX  2025" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بالوفد البلغاري، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، موضحًا دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات

 وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أنه يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وعقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أحدث المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX  2025"، وتم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكرية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية فى العديد من المجالات، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي منفتحة للتعاون مع مختلف الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله الوزارة تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى الاستفادة المثلى من القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية الوطنية، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة وذلك من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية للتصنيع المشترك لمنتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة العالمية وبأيدي مصرية بشركات الإنتاج الحربي، وتصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

من جانبه أكد بيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة بدولة بلغاريا أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة للأمام، مضيفًا أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري والمدني خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة، معربًا عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دورًا مهمًا فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العاملة فى مجالات مماثلة في بلغاريا، خاصةً في ظل النجاحات التي تحققت من التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وبعض الشركات البلغارية وما لمسه من نشاط ملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع ومشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمصر بالاستفادة من الإمكانيات المتميزة بشركاتها ووحداتها التابعة التى تمثل نموذج صناعي فريد.

وأشاد "ديلوف" بما شاهده من منتجات عسكرية حديثة ومتنوعة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية، لافتًا إلى مشاركة عدد (9) شركات بلغارية بالمعرض نظرًا لما يحظى به من ثقل بين مصاف المعارض الدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

الإنتاج الحربي الاقتصاد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الأسلحة والذخائر مجالات التصنيع العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

القنيطرة

التلفزيون السوري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على منازل في ريف القنيطرة

فيضانات كارثية تودي بحياة مئات وتترك آلافًا بلا مأوي

واشنطن تتقدم في مسار التهدئة… لكن المواجهة الحاسمة مع الكرملين لا تزال قادمة

ضبط مخدرات في سوريا

المخدرات في سوريا.. ضبط 200 ألف حبة كبتاجون بريف دمشق

بالصور

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

طريقة عمل حواوشي القنبلة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل حواوشى القنبله
طريقة عمل حواوشى القنبله
طريقة عمل حواوشى القنبله

مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

المزيد