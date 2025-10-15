وزير الإسكان يصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء في بني مزار الجديدة والساحل الشمالي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والقرى السياحية، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونص قرارا على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية بالظهير الصحراوي لمركز مارينا العلمين، والمتمثلة في 7 حالات تشمل بناء أسوار ومباني وصب أسقف بدون ترخيص ودون سند قانوني.

ونصت القرارات على إزالة مخالفات البناء و التعديات الواقعة على قطع أراضى تقع تحت ولاية أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والقرى السياحية .