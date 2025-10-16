بالرابط.. آخر موعد لحجز أراضي الإسكان المتوسطة والمميزة والأكثر تميزًا 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن وسيلة الاستعلام عن موعد لحجز أراضي الإسكان المتوسطة والمميزة والأكثر تميزًا، في إطار سعيهم لتملك قطع أراضي من مصدر موثوق به، وهي الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

آخر موعد لحجز أراضي الإسكان المتوسطة والمميزة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آخر موعد لحجز أراضي الإسكان المتوسطة والمميزة والأكثر تميزًا 2025، في إطار بحث الكثير من المواطنين عن خطوات حجز أراضي الإسكان الجديدة وآخر موعد للتقديم.

وأكدت وزارة الإسكان أن آخر موعد لحجز أراضي الإسكان المتوسطة والمميزة والأكثر تميزًا، يكون يوم 13 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال بوابة مسكن الإلكترونية.

رابط حجز أراضي مسكن 6

حددت وارة الإسكان، أن يتم حجز أراضي مسكن 6 المتوسطة والمميزة والأكثر تميزًا، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط هــنــــا.

خطوات حجز أراضي الإسكان المتوسطة والمميزة

ـ الدخول على موقع مسكن الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط، هــنـــا .

ـ تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

ـ مراجعة كراسة الشروط بعناية قبل التقديم

ـ رفع المستندات المطلوبة

ـ سداد مبلغ جدية الحجز والمصاريف الإدارية

ـ استكمال استمارة الحجز إلكترونيًا والتأكد من صحة البيانات.

المستندات المطلوبة لحجز أراضي الإسكان المتوسطة والمميزة

ـ صورة بطاقة الرقم القومي

ـ شهادات ميلاد الأبناء القُصّر إن وجدوا.

ـ مستندات إثبات الإقامة أو فاتورة مرافق حديثة.

ـ مستندات الزواج أو الطلاق وفق الحالة الاجتماعية.

مقدم جدية حجز أراضي الإسكان المتوسطة والمميزة

ـ سداد مبلغ 350 ألف جنيه للأراضي الأكثر تميزًا.

ـ سداد مبلغ 100 ألف جنيه للأراضي المميزة.

ـ سداد مبلغ 25 ألف جنيه للأراضي المتوسطة.