بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي.. الخطوات الكاملة لفتح حساب في البنك مجانًا بدون حد أدنى

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن طريقة فتح حساب في البنوك المصرية، حيث بدأت البنوك المصرية والبالغ عددها 36 بنكًا، اعتبارًا من أمس الأربعاء، فتح الحسابات البنكية مجانًا ودون حد أدنى للرصيد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار والأسبوع العالمي للشمول المالي.

طريقة فتح حساب في أي بنك مجانا ومن دون حد أدنى

ضمن فعاليات الفعالية الخامسة للشمول المالي التي ينظمها البنك المركزي المصري خلال العام الجاري، فإنه يمكن لأي مواطن فتح حساب بنكي مجانًا، ومن دون حد أدنى، وذلك بهدف جذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي، خاصة فئة الشباب والمرأة وأصحاب المهن الحرة، وذلك من خلال:

ـ التوجه إلى أقرب فرع للبنك الذي ترغب في فتح الحساب به.

ـ التوجه إلى قسم خدمة العملاء، وطلب فتح حساب ضمن مبادرة الشمول المالي.

ـ اختيار نوع الحساب المناسب، سواء كان حسابًا عاديًا أو حساب شباب أو حسابًا للمعاشات أو لأصحاب المهن الحرة.

ـ الإعفاء من سداد الحد الأدنى للرصيد خلال فترة المبادرة.

ـ الاستفادة من خدمات مجانية، منها الإنترنت والموبايل البنكي والبطاقات البنكية.

أوراق فتح حساب بنكي في أسبوع الشمول المالي

تتطلب عملية فتح الحساب البنكي للمرة الأولى تقديم المستندات التالية:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية تتضمن المهنة أو الوظيفة.

ـ في حال عدم وجود وظيفة مدونة على البطاقة، يجب تقديم مستند رسمي يوضح مصدر الدخل.

الخدمات المصرفية خلال الشمول المالي 2025

حدد البنك المركزي المصري الخدمات المصرفية خلال الشمول المالي 2025، حيث تتيح البنوك خلال هذه الفترة مجموعة من الخدمات المصرفية مجانًا من بينها:

ـ فتح الحسابات البنكية دون أي رسوم.

ـ إصدار البطاقات المدينة والمدفوعة مقدمًا مجانًا.

ـ إطلاق المحافظ الإلكترونية للعملاء الجدد.

ـ تفعيل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي مجانًا.

مواعيد فعاليات الشمول المالي 2025

فعاليات الشمول المالي في مصر يتم تنظيمها على مدار العام، تستهدف مختلف الفئات المجتمعية، وتشمل:

ـ احتفالية المرأة: من 8 إلى 31 مارس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

ـ اليوم العربي للشمول المالي: من 1 إلى 30 أبريل.

ـ احتفالية الشباب: من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

ـ احتفالية الفلاح: من 1 إلى 15 سبتمبر احتفالًا بعيد الفلاح.

ـ احتفالية الادخار: من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.

ـ احتفالية ذوي الهمم: من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.