قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي.. الخطوات الكاملة لفتح حساب في البنك مجانًا بدون حد أدنى
خالد العناني في حوار لـ«صدى البلد» :رؤيتي ترتكز على 3 محاور .. وقيادة اليونسكو كأول عربي تضاعف المسؤولية
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بزعم أنه مُقاتل غير شرعي
بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ضوابط جديدة لحضور المحامي أثناء الاستجواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي.. الخطوات الكاملة لفتح حساب في البنك مجانًا بدون حد أدنى

البنوك المصرية
البنوك المصرية
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن طريقة فتح حساب في البنوك المصرية، حيث بدأت البنوك المصرية والبالغ عددها 36 بنكًا، اعتبارًا من أمس الأربعاء، فتح الحسابات البنكية مجانًا ودون حد أدنى للرصيد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار والأسبوع العالمي للشمول المالي.

طريقة فتح حساب في أي بنك مجانا ومن دون حد أدنى

ضمن فعاليات الفعالية الخامسة للشمول المالي التي ينظمها البنك المركزي المصري خلال العام الجاري، فإنه يمكن لأي مواطن فتح حساب بنكي مجانًا، ومن دون حد أدنى، وذلك بهدف جذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي، خاصة فئة الشباب والمرأة وأصحاب المهن الحرة، وذلك من خلال:

ـ التوجه إلى أقرب فرع للبنك الذي ترغب في فتح الحساب به.

ـ التوجه إلى قسم خدمة العملاء، وطلب فتح حساب ضمن مبادرة الشمول المالي.

ـ اختيار نوع الحساب المناسب، سواء كان حسابًا عاديًا أو حساب شباب أو حسابًا للمعاشات أو لأصحاب المهن الحرة.

ـ الإعفاء من سداد الحد الأدنى للرصيد خلال فترة المبادرة.

ـ الاستفادة من خدمات مجانية، منها الإنترنت والموبايل البنكي والبطاقات البنكية.

أوراق فتح حساب بنكي في أسبوع الشمول المالي

تتطلب عملية فتح الحساب البنكي للمرة الأولى تقديم المستندات التالية:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية تتضمن المهنة أو الوظيفة.

ـ في حال عدم وجود وظيفة مدونة على البطاقة، يجب تقديم مستند رسمي يوضح مصدر الدخل.

الخدمات المصرفية خلال الشمول المالي 2025

حدد البنك المركزي المصري الخدمات المصرفية خلال الشمول المالي 2025، حيث تتيح البنوك خلال هذه الفترة مجموعة من الخدمات المصرفية مجانًا من بينها:

ـ فتح الحسابات البنكية دون أي رسوم.

ـ إصدار البطاقات المدينة والمدفوعة مقدمًا مجانًا.

ـ إطلاق المحافظ الإلكترونية للعملاء الجدد.

ـ تفعيل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي مجانًا.

مواعيد فعاليات الشمول المالي 2025

فعاليات الشمول المالي في مصر يتم تنظيمها على مدار العام، تستهدف مختلف الفئات المجتمعية، وتشمل:

ـ احتفالية المرأة: من 8 إلى 31 مارس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

ـ اليوم العربي للشمول المالي: من 1 إلى 30 أبريل.

ـ احتفالية الشباب: من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

ـ احتفالية الفلاح: من 1 إلى 15 سبتمبر احتفالًا بعيد الفلاح.

ـ احتفالية الادخار: من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.

ـ احتفالية ذوي الهمم: من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

الأسبوع العالمي للشمول المالي فتح حساب في البنك مجانًا اليوم العالمي للادخار البنوك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يشيد بجهود متطوعي الهلال الأحمر

اجتماعات الشبكة المتوسطية للإمبودسمان

القومي لحقوق الإنسان يفوز بعضوية إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان

عمرو عثمان

مدير صندوق الإدمان يستعرض جهود تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات

بالصور

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته
عمرو المنسي وزوجته

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد