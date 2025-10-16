النائب محمد أبو العينين: مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن كلمة المستشار حنفي الجبالي اليوم كانت كلمة مؤثرة، مشيرا إلى أنه تأثرنا جميعا اليوم بكلمته التي ألقاها.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن المستشار حنفي الجبالي كان قدوة لنا طوال فترة رئاسته لمجلس النواب، مؤكدا أنه كان له بصمات واضحة في رئاسة مجلس النواب.

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين، منها قانون التعليم وقانون المسئولية الطبية، وقانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية.