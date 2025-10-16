آلاف الزلازل المفاجئة بالبحر المتوسط وتحذير من هزات جديدة.. ما القصة؟

في بداية عام 2025، شهدت جزيرة سانتوريني اليونانية أزمة زلزالية غير مسبوقة، حيث وقع فيها نحو 30 ألف هزة أرضية ما بين شهري يناير وفبراير.

فاجأ هذا النشاط الزلزالي السكان والزوار، حيث تجاوزت قوة بعض الهزات الخمس درجات على مقياس ريختر.

ورغم أن الأوان لم يشهد أي خسائر في الأرواح، فإن الزلازل تركت تأثيرًا كبيرًا على حياة السكان اليومية، مما أدى إلى مغادرة حوالي ثلاثة أرباع السكان والسياح الذين يمثلون أحد أهم مصادر الدخل للجزيرة.

أسباب النشاط الزلزالي

سعى فريق دولي من العلماء لمحاولة فهم الأسباب وراء هذا النشاط الزلزالي، حيث أظهرت الدراسات أن هناك سببين رئيسيين: الحركة التكتونية والصهارة البركانية.

سانتوريني تقع في قلب سلسلة من البراكين، حيث يحدث انزلاق للصفيحة الإفريقية تحت الصفيحة الأوراسية. ومع أن العلماء كانوا يراقبون سانتوريني وكولومبو في السابق، تمكنوا من جمع بيانات دقيقة بالتعاون مع أحدث أجهزة القياس الجيوفيزيائية للمساعدة في فهم ما حدث.

تمكن الباحثون من التفريق بين السبب الماغماتي والتكتوني للنشاط الزلزالي بعد أشهر من التحليل الدقيقة لكميات ضخمة من البيانات.

عثرت الدراسة على أن الزلازل الناجمة عن حركة صعود الصهارة من عمق الأرض كانت العامل الرئيس وراء الأزمة، حيث أسفرت الحركة عن التصدع في الصخور المحيطة.

تحذير من مخاطر مستقبلية

خلال الفترة التي امتدت من يناير حتى فبراير 2025، ظهرت سلسلة من الهزات الأرضية في سانتوريني، وأدى هذا النشاط إلى تشوهات واضحة في سطح الأرض، مثل ارتفاع مستوى الجزيرة بحوالى 10 سنتيمترات.

وقد أظهرت البيانات أيضًا أن قاع بركان كولومبو البحري انخفض بحوالي 20 سنتيمترًا خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من انحسار النشاط الزلزالي، يبقى القلق قائمًا حول إمكانية حدوث زلازل أو ثورات بركانية في المستقبل.

ورغم عدم وجود مؤشرات حاليًا على خطر وشيك، يعترف العلماء بوجود احتمالية لحدوث نشاط زلزالي قوي في المستقبل، مشيرين إلى أن النشاط البركاني في سانتوريني قد يؤثر على البراكين الأخرى القريبة منها، مما يبرز الترابط الجيولوجي المعقد بين المنظومات البركانية.

تعتبر هذه الأزمة الزلزالية درسًا للعلماء حول أهمية التعامل بجدية مع التغيرات الصغيرة في النشاط البركاني. فالإشارات غير العادية التي ظهرت قبل بداية الهزات كانت ينبغي أن تُعتبر علامات تحذيرية تستدعي تعزيز المراقبة والرصد العلمي.