قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزلازل تضرب إثيوبيا .. وخبير يكشف تأثيرها على سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
أمل مجدى

تعرضت منطقة شمال إثيوبيا مؤخراً لسلسلة من الهزات الأرضية، كان أبرزها زلزال بقوة تراوحت بين 5.6 و 5.7 درجة على مقياس ريختر.

سجلت منطقة شمال إثيوبيا، مساء السبت 11 أكتوبر 2025، سلسلة من الهزات الأرضية، كان أبرزها زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 7:20 مساءً بتوقيت القاهرة، على بعد نحو 600 كيلومتر شمال شرق موقع سد النهضة. 

كما تبعه هزة ارتدادية بلغت قوتها 5 درجات عند الساعة 9:38 مساءً، في سياق زلزالي متكرر تشهده المنطقة الواقعة شمال الأخدود الأفريقي، وفق ما أفاد به الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة وخبير المياه.

جدول زمني لتسلسل الهزات

قال الدكتور عباس شراقي إن الهزات الأخيرة سبقتها زلزالان إضافيان في نفس اليوم، أحدهما بقوة 4.2 درجة عند الساعة 3:07 مساءً، والآخر بقوة 5.3 درجة عند الساعة 7:01 مساءً، ما يشير إلى نمط متصاعد في النشاط الزلزالي بالمنطقة. 

262 زلزالًا

وأضاف أن إثيوبيا شهدت موجة زلزالية ملحوظة بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، بلغ عدد الهزات خلالها 262 زلزالًا، مقارنة بمتوسط سنوي لا يتجاوز ستة زلازل قبل عام 2021. 

وأشار الخبير في الموارد المائية إلى أن أقوى تلك الهزات بلغت 5.9 درجة في 14 فبراير 2025، بينما وقع زلزال آخر في 8 مايو 2023 على بعد 100 كيلومتر فقط من سد النهضة، بقوة 4.4 درجة، ما يجعله الأقرب جغرافيًا إلى موقع سد النهضة حتى الآن.

تأثير محتمل

وعن العلاقة المحتملة بين سد النهضة والنشاط الزلزالي في إثيوبيا، اعتبر شراقي أن تأثير سد النهضة على زيادة الزلازل أمر وارد، لكنه يحتاج إلى دراسات علمية معمقة لتأكيده. 

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن الهزات الأرضية المسجلة في 11 أكتوبر تبعد نحو 600 كيلومتر عن موقع السد، وبالتالي لا تشكل تهديدًا مباشرًا في الوقت الراهن. 

وشدد شراقي على ضرورة أخذ الطبيعة الزلزالية لإثيوبيا في الاعتبار عند تقييم سلامة المنشآت الكبرى مثل سد النهضة، خاصة في ظل وجود مخاطر طبيعية أخرى مثل الفيضانات، والتي تستدعي التزامًا صارمًا بالمواصفات الفنية الأصلية، بما في ذلك تلك المعتمدة من الهيئات الأمريكية، والتي تحدد سعة السد بنحو 17 مليار متر مكعب.

وبيّن شراقي أن الحديث عن النشاط الزلزالي في إثيوبيا لا يعني بالضرورة توقع انهيار سد النهضة أو الاعتماد على ذلك كمسار لحل النزاع حوله، بل يهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر الطبيعية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط والتشغيل. 

شبح الانهيار يظل قائمًا

وأضاف أن شبح الانهيار يظل قائمًا لأسباب طبيعية أو بشرية، وأن السد قد يساهم في تشكيل نظام زلزالي جديد خلال السنوات المقبلة نتيجة التغيرات الجيولوجية الناتجة عن تخزين المياه. 

ونبّه إلى أن اكتمال بناء السد وفق مواصفات وصفها بالمبالغ فيها، يفرض ضرورة ضبط عملية الملء مستقبلاً بحيث لا تتجاوز 40 مليار متر مكعب، لتقليل المخاطر المحتملة. 

وختم بالتأكيد على أن الزلازل الأخيرة لا تؤثر على السد في الوقت الحالي، إلا إذا وقعت هزات أقوى وأكثر قربًا من موقعه.

وتقع إثيوبيا ضمن منطقة الوادي المتصدع (الأخدود الأفريقي العظيم)، وهي منطقة نشطة زلزالياً وبركانياً بطبيعتها. والخوف يكمن في احتمال حدوث زلزال أقوى وأقرب لموقع السد في المستقبل.

إثيوبيا الهزات الأرضية زلزال ريختر هزة ارتدادية سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

ترشيحاتنا

الخطيب

قائمة الخطيب لن تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي وفقًا للائحة الجديدة

الزمالك

فيريرا يخصص فقرة بدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة ديكيداها

بالطربوش..الجماهير المصرية في مدرجات ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو..شاهد

بالطربوش.. الجماهير المصرية في مدرجات ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو ..شاهد

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

فيديو

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

المزيد