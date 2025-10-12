وزير الري: يقع علينا ضرر من سد النهضة ونمنع وصوله للمواطن

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية إن الرئيس لخص الأزمة وأوضح أن الموقف المصري ثابت ولن يتهاون أحد فى حصة مصر وأمن وأمان المصريين.

وأضاف وزير الري خلال المؤتمر الصحفي فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، يقع علينا ضرر ولازلنا نتعامل مع الضرر ونمنع وصوله للمواطن والسدود ليست الحل الوحيد لتصدير الكهرباء لكن التعنت الإثيوبي واضح.

وتابع، هناك عبث فى إدارة السد وكل فيضان له قمه ويهبط والسودان متأقلمة مع ذلك ويحدث فى شهور معروفة وبعد افتتاح السد الإثيوبي تم تعمد الصرف للاستعراض السياسي وهذا عبث بالأرواح.



تصريف كميات المياه الكبيرة في وقت غير مناسب يحدث ضررا أكتر من الجفاف وكل الضرر سوف تدفعه إثيوبيا في يوم من الأيام ونوثق ما يحدث لتعود له الدولة المصرية فيما بعد.