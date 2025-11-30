قرار عاجل بالتحفظ على طائرة درون وشحنة مخدرات

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ علي 35 كيلو جرام من المواد المخدرة والتحفظ علي طائرة "درون" بنطاق محافظة السويس.

كما طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة والمتهمين في الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب 35 كيلو جرام من المواد المخدرة بإستخدام طائرة "درون" بنطاق محافظة السويس.

الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.