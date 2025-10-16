قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

يترقب الموظفون موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025 خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات اكتوبر للموظفين.

تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بدلا من 24 لبعض الوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة، ويستمر حتى يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 لباقي العاملين بالدولة.

وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة عبر ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك المختلفة.

تفاصيل صرف مرتبات أكتوبر2025

تبدأ المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل ابتداء من يوم 23 أكتوبر، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتصرف المرتبات 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر

أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين بالدولة، عدة طرق للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة وسرعة، وتشمل:

فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

صرف مرتبات اكتوبر ٢٠٢٥

زيادة المرتبات الموظفين

ويتساءل الكثير عن زيادة المرتبات 2025، والتي اقرتها الحكومة في يوليو الماضي، وبذلك تشمل رواتب الموظفين زيادات مقررة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة، مما يساهم في تحسين دخل العاملين، حيث سيستمر صرف الزيادة المقررة في المرتبات بداية من شهر يوليو 2025 عن طريق زيادة الحد الأدني للأجور إلي 7000 جنيه لأدني الدرجات الوظيفية مع صرف علاوة خاصة أو دورية، وحافز إضافي.



موعد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

وأعلنت الوزارة مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف الرواتب وما في حكمها، وما يتقاضاه العاملون عن هذه الأشهر، إضافة إلى 3 أيام لصرف متأخرات المستحقات.

موعد مرتبات شهر أكتوبر 2025:

من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر ابتداء من يوم 23 أكتوبر الجاري، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مرتبات اكتوبر 2025

موعد مرتبات شهر نوفمبر 2025

اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر، فيما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

تبدأ المالية في صرف مرتبات ديسمبر 2025، ابتداء من 24 ديسمبر 2025، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.