موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة .. جدول كامل

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 .. تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة من قبل موظفي القطاعين العام والخاص، حول موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، وذلك بعد إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف المرتبات في أعقاب الزيادة الأخيرة التي أُقرت ضمن حزمة تحسين الدخول.

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة

وأكدت الوزارة أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر ويستمر حتى 29 أكتوبر 2025، على أن يتم توزيع الصرف على عدة أيام لتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك. 

زيادة المرتبات في يوليو 2025

جدول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تبدأ عمليات صرف المرتبات يوم 23 أكتوبر 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الآتية:

مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

أما في يوم 26 أكتوبر 2025، فيتم صرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

ويُستكمل صرف المرتبات أيام 27 و28 و29 أكتوبر لجميع الموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم في المواعيد المحددة.

أماكن صرف المرتبات

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيتم من خلال فروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة، حرصًا على تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.

قيمة مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد الزيادة

وفقًا للبيانات الرسمية، جاءت مرتبات أكتوبر 2025 على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.

درجة مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه.

المرتبات والمعاشات

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.

الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 إلى 8,000 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه.

