وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟

رشا عوني

يترقب الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر٢٠٢٥، وذلك بعد إعلان وزارة المالية رسمياً مواعيد صرف المرتبات للأشهر الثلاثة المقبلة حتى انتهاء عام ٢٠٢٥. 

موعد صرف مرتبات أكتوبر ٢٠٢٥

من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل ابتداء من يوم 23 أكتوبر، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

و تصرف المرتبات 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

وزير المالية 

تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بدلا من 24  لبعض الوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة، ويستمر حتى يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 لباقي العاملين بالدولة.

 وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة عبر ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك المختلفة.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 

أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين بالدولة، عدة طرق للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة وسرعة، وتشمل:

فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

جدول مرتبات أكتوبر 2025

نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

  • الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
  • الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 3 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

خطوات بسيطة للحفاظ على محاور السيارة؟

هيونداي سانتافي وتوسان 2025

مقارنة سانتافي وتوسان 2025.. أيهما يحتوي على التقنية المحظورة؟

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

