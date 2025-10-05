جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟

يترقب الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر٢٠٢٥، وذلك بعد إعلان وزارة المالية رسمياً مواعيد صرف المرتبات للأشهر الثلاثة المقبلة حتى انتهاء عام ٢٠٢٥.
موعد صرف مرتبات أكتوبر ٢٠٢٥
من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل ابتداء من يوم 23 أكتوبر، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
و تصرف المرتبات 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.
تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين
أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بدلا من 24 لبعض الوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة، ويستمر حتى يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 لباقي العاملين بالدولة.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة عبر ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك المختلفة.
أماكن صرف مرتبات أكتوبر
أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين بالدولة، عدة طرق للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة وسرعة، وتشمل:
فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.
مكاتب البريد المصري.
ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.
جدول مرتبات أكتوبر 2025
نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي:
- الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.
- الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
- الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.