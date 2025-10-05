جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟

يترقب الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر٢٠٢٥، وذلك بعد إعلان وزارة المالية رسمياً مواعيد صرف المرتبات للأشهر الثلاثة المقبلة حتى انتهاء عام ٢٠٢٥.

موعد صرف مرتبات أكتوبر ٢٠٢٥

من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل ابتداء من يوم 23 أكتوبر، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

و تصرف المرتبات 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

وزير المالية

تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بدلا من 24 لبعض الوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة، ويستمر حتى يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 لباقي العاملين بالدولة.

وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة عبر ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك المختلفة.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر

أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين بالدولة، عدة طرق للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة وسرعة، وتشمل:

فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

جدول مرتبات أكتوبر 2025

نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي: