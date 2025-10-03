قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
خدمات

بعد تبكيرها.. الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

صرف مرتبات شهر أكتوبر
صرف مرتبات شهر أكتوبر
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث من قِبل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، بعدما أعلنت وزارة المالية عن موعد الصرف رسميًا، إضافة لأماكن صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

تبدأ وزارة المالية، في صرف مرتبات شهر أكتوبر، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية، بينما تصرف المستحقات أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 

في إطار حرص وزارة المالية، على منع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، تقرر أن تصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، طوال أيام الصرف، من الأماكن التالية: 

ـ فروع البنوك.

فروع البريد المصري.

ـ ماكينات الصرف الآلي».

قيمة مرتبات شهر أكتوبر 2025

جاءت قيمة مرتبات شهر أكتوبر 2025 على النحو التالي:

ـ موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13.800 جنيه.

ـ موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11.800 جنيه.

ـ موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 10.300 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 9.800 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 8.500 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 7300 جنيه.

ـ موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

ـ موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ـ تصرف مرتبات شهر أكتوبر يوم 23 أكتوبر من الشهر لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ـ تصرف المرتبات يوم 26 من الشهر لـ وزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

ـ بينما تصرف المرتبات في أيام 27، 28، 29 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

صرف مرتبات شهر أكتوبر وزارة المالية قيمة مرتبات شهر أكتوبر جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر أماكن صرف مرتبات أكتوبر

المزيد

