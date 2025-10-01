قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في البحرين
حكومة طالبان تنفي التقارير عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

شهدت أسعار السجائر في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، استقرارًا عند المعدلات الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، حيث تم تثبيت سعر عبوة السجائر المحلية عند 44 جنيهًا لجميع الأصناف، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 18 يوليو، بعد اعتماد قائمة الأسعار الجديدة رسميًا.

زيادة سنوية في أسعار السجائر

أقر مجلس النواب المصري حزمة تعديلات ضريبية تشمل زيادة أسعار السجائر والكحوليات في مصر، مع إعادة هيكلة الشرائح السعرية للمنتجات المحلية والمستوردة.

ووافق المجلس، على زيادة الضريبة على السجائر بنسب تصل إلى 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من نوفمبر، حيث شملت التعديلات أيضا إعادة هيكلة الشرائح السعرية للمنتجات المحلية والمستوردة، مع تحديد حدين أدنى وأقصى للأسعار لضمان شفافية السوق، تماشيًا مع سياسة الدولة لتحسين الإطار المالي المتوسط المدى، وسط تأكيدات رسمية على مراعاة أثر التضخم وتكاليف الإنتاج.

تفاصيل الشرائح الضريبية الجديدة على السجائر

تضمنت التعديلات الجديدة على الضريبة تقسيم أسعار السجائر إلى ثلاث شرائح رئيسية:

الشرائح الضريبية الجديدة على السجائر

الشريحة الأولى: أقل من 48 جنيهًا (كانت سابقًا أقل من 38.88 جنيهًا)

الشريحة الثانية: من 48 إلى 69 جنيهًا

الشريحة الثالثة: أكثر من 69 جنيهًا

وتسعى هذه السياسة إلى تقليص الفجوة السعرية بين الأنواع المحلية والمستوردة، ومنع التلاعب أو التهريب، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية في السوق المصري.

أسعار السجائر اليوم في مصر 2025

أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2025 في مصر

ـ جميع أنواع كليوباترا: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ بوسطن/بلومنت: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ مونديال: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ ماتسويان سوبر: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ فايسروي بال مال: 60 جنيهًا (1.21 دولار) للعلبة.

أسعار منتجات فيليب موريس في مصر اليوم

جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة:

ـ سعر علبة ميريت (Merit) هو 95 جنيهًا (1.91دولار) للعلبة

ـ سعر علبة مارلبورو (Marlboro) هو 89 جنيهًا (1.79 دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted) هو 74 جنيهًا (1.49 دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة إل آند إم (L&M) هو 69 جنيهًا (1.39 دولار) للعلبة.

منتجات التبغ المسخن

ـ سعر علبة هيتس سليكشنز (HEETS Selections) هو 69 جنيهًا (1.39 دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة هيتس دايمنشنز (HEETS Dimensions) هو 69 جنيهًا (1.39دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة تيريا (TEREA) هو 69 جنيهًا (1.39 دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة تيريا كابسولز (TEREA Capsules) هو 74 جنيهًا (1.49 دولار).

كليوباترا سعار السجائر السجائر المصرية والمستوردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد المالك: القرآن الكريم هو الذي "يجمع ولا يفرق" وعلى أمة الإسلام أن تعود إليه لاستعادة مكانتها التاريخية

ملتقى الأزهر.. القرآن يجمع ولا يفرق واستعادة مكانتنا التاريخية بالعودة إليه

شيخ الأزهر

«بيت الزكاة والصدقات» يصرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين في المحافظات

فتاوى

فتاوى وأحكام| الشعراوي يوضح سبب عدم قبول الدعاء..هل كثرة الذنوب تسبب تعطيل الزواج؟.. وهل أكمل الوضوء إذا خرج الريح ولم أغسل باقي الأعضاء؟

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

نيسان
نيسان
نيسان

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد