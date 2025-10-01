كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم

شهدت أسعار السجائر في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، استقرارًا عند المعدلات الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، حيث تم تثبيت سعر عبوة السجائر المحلية عند 44 جنيهًا لجميع الأصناف، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 18 يوليو، بعد اعتماد قائمة الأسعار الجديدة رسميًا.

زيادة سنوية في أسعار السجائر

أقر مجلس النواب المصري حزمة تعديلات ضريبية تشمل زيادة أسعار السجائر والكحوليات في مصر، مع إعادة هيكلة الشرائح السعرية للمنتجات المحلية والمستوردة.

ووافق المجلس، على زيادة الضريبة على السجائر بنسب تصل إلى 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من نوفمبر، حيث شملت التعديلات أيضا إعادة هيكلة الشرائح السعرية للمنتجات المحلية والمستوردة، مع تحديد حدين أدنى وأقصى للأسعار لضمان شفافية السوق، تماشيًا مع سياسة الدولة لتحسين الإطار المالي المتوسط المدى، وسط تأكيدات رسمية على مراعاة أثر التضخم وتكاليف الإنتاج.

تفاصيل الشرائح الضريبية الجديدة على السجائر

تضمنت التعديلات الجديدة على الضريبة تقسيم أسعار السجائر إلى ثلاث شرائح رئيسية:

الشرائح الضريبية الجديدة على السجائر

الشريحة الأولى: أقل من 48 جنيهًا (كانت سابقًا أقل من 38.88 جنيهًا)

الشريحة الثانية: من 48 إلى 69 جنيهًا

الشريحة الثالثة: أكثر من 69 جنيهًا

وتسعى هذه السياسة إلى تقليص الفجوة السعرية بين الأنواع المحلية والمستوردة، ومنع التلاعب أو التهريب، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية في السوق المصري.

أسعار السجائر اليوم في مصر 2025

أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2025 في مصر

ـ جميع أنواع كليوباترا: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ بوسطن/بلومنت: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ مونديال: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ ماتسويان سوبر: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة.

ـ فايسروي بال مال: 60 جنيهًا (1.21 دولار) للعلبة.

أسعار منتجات فيليب موريس في مصر اليوم

جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة:

ـ سعر علبة ميريت (Merit) هو 95 جنيهًا (1.91دولار) للعلبة

ـ سعر علبة مارلبورو (Marlboro) هو 89 جنيهًا (1.79 دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted) هو 74 جنيهًا (1.49 دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة إل آند إم (L&M) هو 69 جنيهًا (1.39 دولار) للعلبة.

منتجات التبغ المسخن

ـ سعر علبة هيتس سليكشنز (HEETS Selections) هو 69 جنيهًا (1.39 دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة هيتس دايمنشنز (HEETS Dimensions) هو 69 جنيهًا (1.39دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة تيريا (TEREA) هو 69 جنيهًا (1.39 دولار) للعلبة.

ـ سعر علبة تيريا كابسولز (TEREA Capsules) هو 74 جنيهًا (1.49 دولار).