خريطة دخول جماهير الأهلي والزمالك.. خطة مرورية لمنع الازدحام في محيط استاد القاهرة

أنهت الجهات الأمنية استعداداتها لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لضمان دخول الجماهير بانسيابية والتعامل الفوري مع أي طارئ.

خطة مرورية لمنع الازدحام في محيط استاد القاهرة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل الخطة المرورية الخاصة بمباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، التي تقام مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة.

وأوضح اللواء أحمد هشام، أن المباراة تشهد حضور 30 ألف متفرج، وأن موعد الدخول الساعة 2 ظهرا، وحتى الساعة 7.30 مساء، وعقب ذلك يتم غلق الأبواب.

وتابع الخبير المروري، أنه تم وضع خطة مرورية محكمة لتأمين أتوبيسات اللاعبين ذهابا وإيابا من مقر الإقامة إلى استاد القاهرة، أيضا طاقم التحكيم، ولذلك وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية مكثفة لمواجهة الكثافات التي ستظهر بمحيط استاد القاهرة الدولي لمنع الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية وإرشاد قائدي السيارات لساحات الانتظار.

كما جرى العمل على المتابعة الميدانية بالنسبة للمسطحات العلوية، وأبرزها نزلة كوبري 6 أكتوبر ومطلع كوبري الفنجري الجديد وذلك لمنع الوقوف في مطالع أو منازل الكباري، وخدمات مرورية أعلى الطريق لعبور الجماهير نهر الطريق.

خريطة دخول جماهير الأهلي والزمالك

شكلت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الإفريقية فرقًا لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وأطقم التحكيم، إلى جانب تأمين محيط الاستاد ومنافذ الدخول والخروج بشكل كامل.

وتم تحديد مسارات دخول الجماهير إلى الاستاد، حيث تدخل جماهير الزمالك من بوابة النصر للوصول إلى مدرجات الدرجة الثالثة يمين، بينما تدخل جماهير الأهلي من بوابة صلاح سالم متجهة إلى مدرجات الثالثة شمال. كما خصصت بوابة آل رشدان لدخول الصحفيين والإعلاميين إلى المدرج المخصص لهم.

قائمة الممنوعات والمحظورات بالاستاد

حددت الجهات الأمنية قائمة بالممنوعات والمحظورات على الجماهير التى ستحضر المباراة وجاءت كالتالى:

ـ منع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من أطراف المباراة أو خلافه.

ـ منع الشماريخ والألعاب النارية.

ـ منع الليزر.

ـ مواد مسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات".

ـ العبوات الزجاجية والأدوات الحادة.

ـ الأسلحة والأدوات الحادة.

ـ طائرات الدرون.