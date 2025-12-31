سكك حديد مصر تسيير الرحلة رقم 44 لقطارات "العودة الطوعية" للسودانيين |صور

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشاركتها فى تنفيذ رحلات مشروع "العودة الطوعية" للأشقاء السودانيين ، حيث انطلقت اليوم “الأربعاء” الرحلة رقم 44 من القطارات المخصصة للمشروع وعلى متنها 1116 راكبا وذلك من محطة مصر برمسيس إلى محطة السد العالي بأسوان تمهيداً لانتقالهم إلى دولة السودان الشقيقة ، ليصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه الرحلات حتى الآن إلى 42944 راكبًا.



ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة غدًا في تمام الساعة 11:30 صباحًا وفق جداول التشغيل المنتظمة.

تقديم كافة التسهيلات

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمواطنين السودانيين خلال الرحلات حتى وصولهم إلى وطنهم الشقيق ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.