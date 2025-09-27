قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»

فرص عمل
فرص عمل
خالد يوسف

أعلن المعهد القومي للنقل، التابع لوزارة النقل، عن حاجته لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس (مدرس) عن طريق التعيين، وذلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.


التخصصات المطلوبة

يبلغ عدد الوظائف المعلنة (5 مدرسين) في هذه التخصصات التالية:

- هندسة السكة الحديد.
- هندسة الطرق.
- اقتصاديات النقل.


المهارات والشروط العامة

- استيفاء الشروط الواردة بقانون
تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
- اجتياز لجنة الفحص والمقابلة.


- أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الهندسة أو التجارة أو الاقتصاد من جامعة مصرية أو أجنبية معترف بها، ومعادلة الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.
- حاصل على الماجستير أو الدكتوراه في التخصص المعلن.
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، محمود السيرة وحسن السمعة.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا.
- أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 6 سنوات على الأقل.
- يُفضل من لديه خبرة بحثية وعملية وإسهامات علمية مميزة.


المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف

- صورة بيان التقديرات.
- صورة شهادة الماجستير.
- نسخ من رسالتي الماجستير والدكتوراه.


- صورة شهادة الميلاد مميكنة.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- صور شخصية.
- الموقف من التجنيد (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).
- صحيفة الحالة الجنائية.
- موافقة جهة العمل أو إقرار كتابي بعدم العمل.
- بيان حالة وظيفية لمن سبق إنهاء خدمته موضحًا أسباب إنهاء الخدمة.
- سيرة ذاتية مفصلة تتضمن الخبرات العلمية والعملية والأكاديمية مرفقًا بها ما يؤيدها.


آخر موعد للتقديم

ينتهي التقديم على الوظائف السابقة في 20 أكتوبر 2025.

طريقة التقديم

تُقدَّم الطلبات باسم مدير المعهد القومي للنقل بمقر المعهد في شارع النصر – طريق النصر – مكتب سكرتارية الأمين العام، خلال شهر من تاريخ النشر.

ولن يُلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو غير المستوفاة للشروط والمستندات.

وظائف خالية المعهد القومي للنقل فرص تعيين وزارة النقل

