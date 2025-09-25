ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

يزداد بحث المواطنين عن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، مع ضمان الاستمرارية، بما يحسن من العائد المادي للأسرة، ليجد المواطن ضالته لدى البنك العربي الأفريقي.

لأول مرة.. أعلى عائد في شهادة العربي الافريقي

أطلق البنك العربى الإفريقى الدولي، شهادة الإدخار الرباعية، بعائد تراكمي يصل إلى 100%، وهي من أعلى نسب الفائدة المطروحة في القطاع المصرفي حاليًا، لتوفر للعملاء عائدًا ثابتًا ومميزًا على مدى 4 سنوات.



وتستهدف هذه الشهادة الباحثين عن استثمار آمن طويل الأجل بعوائد مجزية، مع مرونة في صرف العائد بشكل دوري يضمن لهم دخلًا ثابتًا ومستقرًا طوال فترة الشهادة، ما يجعلها من البدائل القوية لشهادات الادخار التقليدية.



مميزات عديدة لشهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

تعد شهادات الادخار الرباعية فرصة ذهبية للمواطنين الباحثين عن استثمار طويل الأجل بعائد مضمون، مع مزايا تنافسية تشمل مرونة في دورية الصرف، وأمان كامل على رأس المال.

وتتميز شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الإفريقي الدولي، بعدة مميزات تجعلها الاختيار الاول للمواطن.

شهادة الادخار الرباعية

أتاح البنك العربي الإفريقي الدولي العديد من أنواع الشهادات البنكية للعملاء، من بينها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، بفائدة تصل إلى 100% بنهاية المدة.

وأوضح البنك أن فائدة الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي تكون 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الأربع سنوات، فعند ربط العميل شهادة بمبلغ 100 ألف جنيه الفائدة تصبح 100 ألف جنيه أيضا، وتصرف في آخر الأربع سنوات، إضافة إلى 100 ألف جنيه رصيد الشهادة، ليصبح الإجمالي 200 ألف جنيه بنهاية المدة.

الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

بلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5000 جنيه، وتبلغ نسبة الفائدة على تلك الشهادة نحو 18.92% بفائدة تراكمية تصرف في آخر المدة تبلغ نحو 100%، كما أن البنك لا يسمح بتجديد الشهادة.

لمعرفة كافة التفاصيل عن شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي (اضغط هنـــا)

مدة شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

تصل مدة شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي إلى نحو 4 سنوات، ولا يمكن استرجاع قيمة المبلغ الموضوع في الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، كما أنها لا تتاح إلا للأفراد فقط.

مميزات الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي

– مدة الشهادة 4 سنوات.

– الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

– سعر الفائدة: 100% يصرف في آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.

– تقدم للأفراد فقط.

– يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.

شروط ربط الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي

– لا يسمح بتجديد الشهادة.

– لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

نسبة الاسترداد المبكر

• السنة الأولى: 7%.

• السنة الثانية: 6%.

• السنة الثالثة: 5%.

• السنة الرابعة: 4%.