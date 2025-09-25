بعد تطبيق الحد الأدنى.. موعد صرف مرتبات الموظفين عن الأشهر المتبقية في 2025

زاد بحث عدد كبير من المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 الجاري، المقرر بدء صرفه خلال أيام قليلة من الأسبوع الجاري، وسط تساؤلات عن موعد صرف الأشهر المتبقية في عام 2025، وهم أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالدولة، وذلك بعد البيان الأخير لوزارة المالية.



مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

من المقرر أن تصرف المرتبات للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

وأعلنت وزارة المالية، عن مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر والأشهر الثلاثة المتبقية، كالتالي:

- موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

بدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة أمس الاربعاء 24 سبتمبر 2025 الجاري، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي بدأ تطبيقها يوليو الماضي، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

- موعد مرتبات شهر أكتوبر 2025

من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر من يوم 23 أكتوبر المقبل، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، وفقًا لبيان وزارة المالية الآخير.

- موعد مرتبات شهر نوفمبر 2025

تصرف مرتبات شهر نوفمبر، اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، فيما تصرف المتأخرات أيام 6 و 9 و 10 نوفمبر.

- موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

من المقرر أن تبدأ المالية في صرف مرتبات ديسمبر 2025 ابتداء من 24 ديسمبر 2025، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و 9 و 10 ديسمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

بدأ العاملون بالدولة في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 الجاري فور بدء الموعد الرسمي للصرف الذي حددته الوزارة يوم 24 سبتمبر الجاري من خلال الأماكن الآتية:

- يمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 من خلال فروع البنوك.

- وتصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- كما تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

الحد الأدنى للأجور وقيم مرتبات شهر سبتمبر 2025

يشمل جدول الحد الأدنى للأجور قيم مرتبات شهر سبتمبر 2025 بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، بعد تطبيق الزيادة الأخيرة اعتبارًا من يوليو الماضي.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، كما أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.