ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

خالد يوسف

تعكف الحكومة حاليًا، على تنفيذ مشروع الكارت الموحد، ليكون بديلًا لبطاقات التموين التقليدية، في خطوة تستهدف توحيد منظومة الدعم والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على الدعم النقدي والعيني في بطاقة واحدة، وكذلك المعاشات والخدمات الحكومية، بما يضمن دقة الاستهداف ويمنع تكرار البطاقات أو تسرب الدعم لغير المستحقين.
 

مميزات الكارت الموحد

يقدم الكارت الموحد عددًا من المميزات، من أبرزها:

- دمج الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية.

- إمكانية السحب النقدي والشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

- التأكد من وصول الدعم لمستحقيه باستخدام بصمة ذكية لكل مواطن.

- فتح حساب بنكي لكل مواطن في الهيئة القومية للبريد دون أي تكلفة.

- تحقيق الشمول المالي من خلال تسهيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية.


استخدامات الكارت الموحد

يعتبر الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع، له العديد من الاستخدامات التي جاءت على النحو الآتي:

1- يستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة.

2- إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار.

3- يستخدم الكارت الموحد، في معاملات صرف دعم الخبز والسلع التموينية للمواطن من البدالين.

4- يستخدم في خدمات التأمين الصحى الشامل.

5- يستخدم في تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية.
 

أماكن الحصول على الكارت الموحد

يُتاح للمواطنين استلام الكارت الموحد خلال شهر من استلام الرسالة النصية، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه الفترة، يتم توفير شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت، يمكن الحصول على الكارت الموحد، من الأماكن التالية:

- مكاتب البريد.

- مكاتب التموين.

- وحدات التأمين الصحي الشامل.

- ديوان عام محافظة بورسعيد.

خطوات استخراج الكارت الموحد

يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على الكارت الموحد:

1- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد.

2- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول.

3- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط.

4- إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت.

بديل بطاقات التموين الكارت الموحد استخدامات الكارت الموحد مميزات الكارت الموحد بطاقات التموين منظومة الدعم

