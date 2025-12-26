قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفرنسية: هجوم حمص يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن ثقته الكبيرة في جميع عناصر الفراعنة، عقب الفوز الذي حققه المنتخب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية، والذي ضمن به المنتخب التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة.

وأكد حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أن القائمة تضم 28 لاعبًا قادرين على تقديم الإضافة في أي وقت وتمثيل منتخب مصر بالشكل الذي يليق باسمه وتاريخه، موضحًا أن الجهاز الفني يثق في كل العناصر دون استثناء.

التحكيم في المباراة

وتطرق المدير الفني لمنتخب مصر إلى التحكيم، مؤكدًا أنه لا يملك تعليقًا على أداء الحكام في مباراة جنوب أفريقيا، مشددًا على احترامه الكامل لوجهة نظر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا بشأن التحكيم، ومفضلًا التركيز على ما يقدمه فريقه داخل الملعب.

أهمية كرة القدم للشعب المصري

وأوضح حسام حسن أنه يدرك جيدًا مدى أهمية كرة القدم بالنسبة للشعب المصري، وحجم ترقب الجماهير لكل مباراة يخوضها المنتخب، مؤكدًا أن تحقيق الفوز يمثل مصدر سعادة لملايين المصريين الذين ينتظرون دائمًا رؤية منتخبهم في أفضل صورة.

التحدث مع اللاعبين

وأشار المدير الفني إلى أنه تحدث مع اللاعبين قبل اللقاء، وطالبهم ببذل أقصى جهد ممكن داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أن اللعب بقميص المنتخب مسؤولية كبيرة تتطلب التركيز والانضباط والروح القتالية في كل مباراة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن مشوار كأس الأمم الأفريقية لا يزال طويلًا، وأن المنتخب تجاوز خطوة مهمة فقط، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التركيز الكامل خلال المرحلة المقبلة من أجل استكمال المشوار وتحقيق الهدف المنشود في البطولة القارية.

حسام حسن منتخب مصر جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الإمارات

الخارجية الإماراتية تعلق على تفـ.ـجير داخل مسجد بمدينة حمص السورية

الشرطة الفرنسية

إصابة 3 نساء .. اعتقال المشتبه في تنفيذه عمليات طعن بمترو باريس

قوات الاحتلال

تصعيد إسرائيلي في الخليل .. اعتقال مسنين ونساء وخطف أطفال من أسطح المنازل

بالصور

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

أضرار غير متوقعة.. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة
تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة
تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد