حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن ثقته الكبيرة في جميع عناصر الفراعنة، عقب الفوز الذي حققه المنتخب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية، والذي ضمن به المنتخب التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة.

وأكد حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أن القائمة تضم 28 لاعبًا قادرين على تقديم الإضافة في أي وقت وتمثيل منتخب مصر بالشكل الذي يليق باسمه وتاريخه، موضحًا أن الجهاز الفني يثق في كل العناصر دون استثناء.

التحكيم في المباراة

وتطرق المدير الفني لمنتخب مصر إلى التحكيم، مؤكدًا أنه لا يملك تعليقًا على أداء الحكام في مباراة جنوب أفريقيا، مشددًا على احترامه الكامل لوجهة نظر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا بشأن التحكيم، ومفضلًا التركيز على ما يقدمه فريقه داخل الملعب.

أهمية كرة القدم للشعب المصري

وأوضح حسام حسن أنه يدرك جيدًا مدى أهمية كرة القدم بالنسبة للشعب المصري، وحجم ترقب الجماهير لكل مباراة يخوضها المنتخب، مؤكدًا أن تحقيق الفوز يمثل مصدر سعادة لملايين المصريين الذين ينتظرون دائمًا رؤية منتخبهم في أفضل صورة.

التحدث مع اللاعبين

وأشار المدير الفني إلى أنه تحدث مع اللاعبين قبل اللقاء، وطالبهم ببذل أقصى جهد ممكن داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أن اللعب بقميص المنتخب مسؤولية كبيرة تتطلب التركيز والانضباط والروح القتالية في كل مباراة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن مشوار كأس الأمم الأفريقية لا يزال طويلًا، وأن المنتخب تجاوز خطوة مهمة فقط، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التركيز الكامل خلال المرحلة المقبلة من أجل استكمال المشوار وتحقيق الهدف المنشود في البطولة القارية.