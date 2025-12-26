بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر

تتزايد معدلات البحث عن طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهی الصغر وفقا للقانون، لعمل مشروع مربح يدخل ضمن الاقتصاد الرسمي ويستفيد من مزاياه، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات المالية والتسويقية، حيث يبدأ أي مشروع صغير برأس مال صغير أيضا واعتمادها على حرفة معينة يحرص صاحبها على تنميتها لتدر له أرباحًا، لذلك يرغب الكثيرون في بدء مشروعاتهم من حلال معرفة طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهی الصغر للحصول على حزمة تمويلية تدعم إنشاء المشروع واستمراريتها.

مفهوم وطريقة مشروع متناهی الصغر

حدد القانون طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهی الصغر، وذلك ضمن حزمة تسهيلات لصغار المستثمرين من أجل إنعاش المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث حدد قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، إجراءات وضوابط تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتعرف المشروعات متناهية الصغر على أنها أنشطة تتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا تخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منها عبر آليات غير رسمية.

ووفقا للقانون فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هي تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن مائتى ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز (%10) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.

خطوات التقديم لعمل مشروع متناهي الصغر

تتمثل خطوات التقديم لعمل مشروع متناهي الصغر وفقا للقانون فيما يلي:

ـ التأكد من توافر الحد الأدنى لرأس المال الذي لا يتجاوز 200 إلف جنيه.

ـ تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معًا إلى هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النموذج الذى تعده لهذا الغرض.

ـ يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (%1) من رأس المال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.

تكلفة عمل ترخيص مشروع متناهی الصغر

وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فإن تكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر، تشمل قيمة الرسوم التى تحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر كالتالي:

ـ المشروعات متناهية الصغر التى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر لا يجاوز 25 ألف جنيه فتكون قيمة رسومها 300 جنيه.

ـ المشروعات التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر لها أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه.

ـ وفقا للمادة 20 فى اللائحة التنفيذية، يلتزم المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم الأخرى التى تفرضها القوانين الحاكمة لأنشطة المشروعات، ويقوم الجهاز بتحصيل هذه الرسوم لحساب الجهات المختصة.

ـ وحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تعريف محدد للمشروع متناهي الصغر على أنه كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.