«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية في عدد من المناطق، وعلى رأسها القاهرة التاريخية، لما لها من أهمية خاصة وأبعاد تنموية وسياحية بالغة الأهمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين يارا مجدي ولمياء حمدين، مقدمتي برنامج هذا الصباح، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الاجتماع استعرض عددًا من المشروعات السكنية التي يشرف الصندوق على تنفيذها، من بينها مشروع روضة السيدة 2، الذي بلغت معدلات التنفيذ به نحو 99%، إلى جانب استعراض المخطط المقترح لتطوير منطقة روضة السيدة 3، ضمن جهود تطوير المناطق غير الآمنة.

المشروعات السكنية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المشروعات السكنية التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية تستهدف نقل المواطنين من المناطق غير الآمنة إلى مساكن جديدة توفر لهم حياة كريمة، مع العمل في الوقت نفسه على إعادة تخطيط وتطوير المناطق القديمة لتظهر بصورة حضارية وخدمات أكثر رقيًا تلائم احتياجات المواطنين.

