الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يلتقي رئيس مركز بحوث الصحراء ويبحثان تعزيز التنمية الزراعية والمشروعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم ، وذلك في مستهل زيارة رسمية لمتابعة المشروعات الزراعية بالمحافظة وتعزيز التعاون المشترك ، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التنمية الزراعية ودعم المشروعات القومية بما يسهم في استدامتها وزيادة إنتاجيتها.

خلال اللقاء ، اطلع المحافظ على نتائج أعمال حصر وتصنيف التربة في منطقة جنوب منخفض باريس لتحديد الاستخدامات الزراعية المثلى؛ بالإضافة إلى بحث الخطوات التنفيذية لحماية مجمع الحرير من أخطار زحف الرمال، ضمن جهود التعاون المشترك للحفاظ على المشروعات التنموية؛  وتطبيق حلول زراعية مستدامة.

وعلى هامش اللقاء ، قام المحافظ باهداء رئيس مركز بحوث الصحراء درع المحافظة تقديرًا لدوره الفاعل في مسيرة التنمية الزراعية بالمحافظة.

فى ختام الملتقى الثقافي 
"الزملوط" و "العزازي" يبحثان تعزيز التعاون الثقافى وإطلاق مهرجان الفنون التشكيلية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ ، الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في ختام زيارته للمحافظة والتى استمرت ٤ أيام ، بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس، والشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، والأستاذة ابتسام عبدالمريد مدير عام الثقافة بالمحافظة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثقافي المشترك ودعم الحراك الإبداعي بالمحافظة.

وتناول اللقاء دراسة عدد من المحاور المقترحة، في مقدمتها تنظيم مهرجان دولي للفنون التشكيلية تستضيفه المحافظة بمشاركة وفود وفنانين من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية ، إلى جانب بحث تأسيس مكتبة عامة بمجمع المصالح الحكومية لتكون منصة معرفية تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن تقديره لما شهده من تعاون متميز وتفاعل ثقافي لافت، بما يعكس توجهًا متكاملًا لترسيخ الثقافة كرافد رئيسي للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

 إجراء القرعة العلنية لتخصيص قطع سكنية بتقسيم طلعت ضرغام بقرى أبو منقار – مركز الفرافرة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، بالتوسع في توفير الأراضي السكنية بتقسيمات المواطنين ودعم مسارات التنمية العمرانية بقرى المحافظة؛

إجراء القرعة العلنية لتحديد مستفيدي (٨٧٠) قطعة سكنية بتقسيم امتداد "طلعت ضرغام" بقرى أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة ، وذلك وفق إجراءات منظمة؛ وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستحقين، على أن يتم فتح باب سداد قيمة المرافق المقررة بجمعية تنمية القرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة وفق الضوابط المعتمدة.

إعدام منتجات دواجن ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية حفاظاً على الصحة العامة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ قرار النيابة العامة بإعدام كمية من دواجن منتهجة الصلاحية، بالإضافة مستحضرات التجميل غير الصالحة للاستخدام.

حيث تم إعدام:
1. منتجات الدواجن المنتهية الصلاحية:
كمية تقدر بحوالي ٥٠ كيلوجراماً من الدجاج المنتهية الصلاحية، تم ضبطها وتفصيلها كالآتي: ٣٠ فخذ دجاج بإجمالي ١٣ دجاجة، عدد (٤) دجاج بوزن ٢ كيلوجرام، عدد (٨) دجاج بوزن ٢ كيلوجرام، الإجمالي: ١٢ دجاجة كاملة

2.مستحضرات التجميل:
إجمالي ٤١ عبوة من أنواع مختلفة تشمل مزيلات وكريمات ومستحضرات تجميل أخرى، بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومخالفتها للشروط والمواصفات القياسية.

وذلك في إطار التكامل بين الجهات الرقابة ومؤسسات الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطن.

وتهيب مديرية التموين السادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر :
📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

📞غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

