محافظ الإسماعيلية ووزيرة التنمية المحلية يفتتحان عددا من المشروعات.. صور

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه ظهر اليوم الخميس، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في مستهل زيارتها للمحافظة؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وسفراء الكويت، البحرين، سيراليون، بنجلاديش، والفلبين.